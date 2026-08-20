Sutalo domani sarà a Roma. Probabile la presenza del difensore lunedì al Dall'Ara
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Gianluca Di Marzio ha rivelato oggi la notizia: Sutalo è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio.
Gattuso chiedeva un difensore, è arrivato Josip Sutalo dall'Ajax. Il centrale croato potrebbe essere presente già alla prima di campionato, quando i biancocelesti saranno ospiti del Bologna al Dall'Ara.
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