Sutalo domani sarà a Roma. Probabile la presenza del difensore lunedì al Dall'Ara

Lorenzo Baruffi
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Gianluca Di Marzio ha rivelato oggi la notizia: Sutalo è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Gattuso chiedeva un difensore, è arrivato Josip Sutalo dall'Ajax. Il centrale croato potrebbe essere presente già alla prima di campionato, quando i biancocelesti saranno ospiti del Bologna al Dall'Ara.

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