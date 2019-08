Rilancio dell’Al Hilal, si allontana Cuellar?

Ultimi tentativi del Bologna per Gustavo Cuellar, ma la concorrenza dell’Al Hilal si fa serrata.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un rilancio del club arabo che potrebbe prelevare il giocatore a titolo definitivo, cosa che il Bologna non può fare per il solito motivo degli slot extracomunitari. Quest’ultimo rilancio potrebbe di fatto convincere il Flamengo e il giocatore, anche se il Bologna non molla la presa. Ma il rischio di dover virare su altre piste si fa più concreto. Tra gli obiettivi Baptiste Santamaria.