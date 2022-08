Rifiutata l’offerta del Torino per Orsolini

La società granata ha consegnato una prima offerta per l'esterno offensivo rossoblù: no secco del Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, in questi giorni la società granata avrebbe consegnato una prima proposta ufficiale ai rossoblù per l'esterno offensivo, ricevendo come risposta un secco no: il quotidiano, da sempre vicino alle vicende legate al club di Urbano Cairo, ha assicurato che il Bologna considera Orsolini tutt'altro che un esubero, per tanto è disposto a lasciarlo partire solamente a fronte di un'offerta cospicua. Che, al momento, non è arrivata.