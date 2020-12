Retroscena di mercato, Berisha del Salisburgo era stato proposto al Bologna

Interessante retroscena di mercato che riguarda il Bologna: il gioiellino del Salisbugo Mergim Berisha era stato vicino ai rossoblù in estate.

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, l’attaccante classe ’98 tedesco era stato proposto alla dirigenza nel mercato estivo dall’intermediario croato D. Markota, ma non se ne fece nulla. Il giocatore fu offerto anche ad altri club di Serie A, come il Parma, il Sassuolo, il Torino, il Benevento e il Crotone. Il prezzo del nazionale della Germania under 21 è triplicato nel frattempo, viste le prestazioni di Berisha soprattutto in Champions League: 5 partite giocate e 4 gol, tra cui due messi a segno contro il Bayern Monaco. Sul bomber intanto si registrano già interessi per gennaio di squadre inglesi, tedesche e russe.

Fonte-tmw