Repubblica – Vignato e Van Hoojidonk fuori

Non sono stati convocati né Emanuel Vignato né Sydney Van Hooijdonk e i due dovrebbero restare esclusi anche dal ritiro di Valles in Pusteria. Fuori per scelta, dunque, e Vignato era già stato scartato da Motta la scorsa stagione mentre l'attaccante olandese non ha mai lavorato con il tecnico e si pensava ad una valutazione in ritiro. Invece entrambi sono già ai margini e indirizzati verso la cessione. Il Bologna dovrà monetizzarne bene la cessione dopo il campionato da doppia cifra in Olanda. In entrata, invece, non c'è budget per investimenti corposi dopo i 15 milioni investiti per Posch, Moro e Beukema, così si lavora sui prestiti con diritti in attesa di qualche incasso. Sul terzino sinistro Motta rivorrebbe Cambiaso ma la Juve fa muro, così c'è la pista Ballo Touré in prestito con diritto di riscatto anche se l'ingaggio del terzino è alto (2 milioni).