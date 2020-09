Repubblica – Su Supryaga da Casteldebole emerge che…

La vicenda Vladyslav Supryaga sembra vivere sulla qualificazione o meno della Dinamo Kiev alla Champions League, ma per il Bologna non sarebbe così.

L’ingresso nel tabellone principale frutterebbe agli ucraini circa 15 milioni, più quelli che potrebbero entrare grazie ai risultati (2.7 milioni per ogni vittoria, 0.9 per ogni pareggio e 9.5 in caso di qualificazione agli ottavi). Tutte risorse che Surkis, presidente della Dinamo Kiev, può utilizzare come vuole, anche togliendo dal mercato Supryaga. L’edizione odierna di Repubblica, però, ha interpellato Casteldebole sulla vicenda ed emerge ancora fiducia sull’esito della trattativa e che nella stessa non sarebbe mai entrato come argomento il passaggio o meno del turno in Champions. Gli ucraini sarebbero disposti a cederlo.