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Italiano all'inizio...

Serve tempo al Bologna e a Domenico Tedesco, ma per l'Europa i primi sette posti sembrano prenotati. Queste le parole di Andrea Stramaccioni a Repubblica: “Il Bologna di Bergamo mi è piaciuto molto, ma col Sassuolo c’è stato un passo indietro, anche se il carattere la squadra ce l’ha. Siamo solo all’inizio e con un allenatore nuovo, la squadra ha perso riferimenti importanti e serve tempo a Tedesco, che è un allenatore molto amato a Bologna come Italiano. Va ricordato che Vincenzo vinse una sola volta nelle prime undici partite. Di Tedesco si capisce già la ricerca della vittoria attraverso il gioco”

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