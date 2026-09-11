Le parole di Andrea Stramaccioni a Repubblica
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Italiano all'inizio...
Serve tempo al Bologna e a Domenico Tedesco, ma per l'Europa i primi sette posti sembrano prenotati. Queste le parole di Andrea Stramaccioni a Repubblica: “Il Bologna di Bergamo mi è piaciuto molto, ma col Sassuolo c’è stato un passo indietro, anche se il carattere la squadra ce l’ha. Siamo solo all’inizio e con un allenatore nuovo, la squadra ha perso riferimenti importanti e serve tempo a Tedesco, che è un allenatore molto amato a Bologna come Italiano. Va ricordato che Vincenzo vinse una sola volta nelle prime undici partite. Di Tedesco si capisce già la ricerca della vittoria attraverso il gioco”
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