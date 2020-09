Potrebbe esserci a breve una svolta sul fronte Supryaga.

Il Bologna sarebbe più vicino al sì della Dinamo Kiev grazie ad un ulteriore rilancio in termini di offerta per il cartellino. Secondo quanto riportato da Repubblica, filtrerebbe ottimismo da Casteldebole dopo che il club rossoblù sarebbe salito a 12 milioni di euro come proposta economica alla Dinamo Kiev con la formula del prestito con obbligo di riscatto.