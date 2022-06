Repubblica – Sartori tratta Masina

Chance per un ritorno di Masina?

'Il Bologna che venderà Hickey al miglior offerente, probabilmente in Premier League, potrebbe riprendersi proprio dall’Inghilterra Adam Masina ', scrive Simone Monari su Repubblica.

Il 28enne, prodotto del settore giovanile, piace al neo responsabile dell'area tecnica nonostante nell'ultima stagione abbia giocato solo 15 partite con il Watford dei Pozzo, retrocesso in Championship. Masina piace ma non è l'unico candidato, l'altro è infatti Luca Pellegrini della Juventus ma l'ingaggio da 2 milioni di euro frena la trattativa. Un altro nome per la fascia è Cambiaso, ma il giocatore attende una chiamata dalle big.