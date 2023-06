Repubblica – Saputo vuole tagliare, Motta mantenere: Sartori farà da mediatore

Mission impossibile? No, ma guai a dormire sonni tranquilli. L'estate del Bologna sarà effervescente, anche senza il calcio giocato. Forte delle aspettative (inaspettate, c'è da dire) create da questa stagione mottiana, il board rossoblù non può tradire l'entusiasmo dei tifosi con un mercato non all'altezza di quest'organico. Rebus: serve un attivo di 30 milioni di euro. No, non ricavare solo 30 milioni di euro, ma arrivare a settembre con un positivo di almeno 30 milioni di euro. Una differenza tutt'altro che sottile. Saputo ribadisce la linea aziendale, Motta chiede di non stravolgere questo gruppo che si è permesso di sognare l'Europa. Non è detto che siano posizioni incociliabili, soprattutto se il diplomatico proposto è un maestro come Giovanni Sartori. È lui la chiave del futuro del Bologna.