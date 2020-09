Repubblica – Santander con la valigia

Giorni decisivi per il mercato del Bologna impegnato a cercare una prima punta in sostituzione di Federico Santander.

Il paraguaiano non è esattamente la punta ideale per Sinisa Mihajlovic che ha chiesto al club un attaccante dal mercato, il nome è quello di Vladyslav Supryaga che però ha segnato ieri sera nel preliminare di Champions League. Il Bologna proverà comunque a prenderlo e se l’ucraino sbarcasse a Casteldebole Santander partirebbe in direzione Spezia. Accordo raggiunto con i liguri in prestiti con obbligo di riscatto e ingaggio in parte pagato dal Bologna. Ma, ad oggi, l’affare Supryaga non è ancora chiuso e Santander si allena regolarmente a Casteldebole.

Fonte Repubblica.