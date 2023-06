Repubblica – Moro il primo acquisto, rebus Dominguez

'Sarà invece una lunga estate quella in cui l’allenatore vuole trattenere pure Dominguez e Schouten' scrive Luca Bortolotti su Repubblica. Sull'argentino si registra una fase di stallo sia sul rinnovo sia su una ipotetica cessione: offerte concrete all'orizzonte non ce ne sono. Per Motta Dominguez è incedibile mentre il discorso potrebbe cambiare per gli esterni di attacco. Barrow è corteggiato dal Fenerbahce, che offre Diego Rossi ma il Bologna vuole 12 cash, mentre su Orsolini c'è la Fiorentina.