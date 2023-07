Repubblica – Il mercato passa dalle cessioni, ma per ora sono rimasti tutti

Per il momento le cose sono andate diversamente. Il Bologna ha infatti riscattato Stefan Posch per 5.5 milioni, Nikola Moro per 2.5 e acquistato Sam Beukema dall'Az Alkmaar per circa 7, con cartellino di Kasius annesso. Fino a qui non sono stati ceduti né titolari né comprimari e i vari Dominguez, Schouten, Arnautovic, Orsolini e Barrow sono rimasti esattamente come Vignato, Binks, Van Hooijdonk e Pyythia. Sul mercato in entrata dunque per ora si muove poco. Il Milan ha proposto Messias ma l'età di 32 anni non seduce anche se potrebbe essere una alternativa a Orsolini in caso di partenza. Si ragiona anche su profili giovani come Santiago Pierotti del Colon e Brian Aguirre del Newell’s, entrambi argentini, 22 anni il primo, 20 il secondo.