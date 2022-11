Repubblica – Il Bologna blinda Kaiser Arnautovic: da qui non si muove

Arnautovic non si muove da Bologna, lo garantiscono i dirigenti. Qualcuno potrebbe cercarlo a gennaio visto che ora è capocannoniere e nonostante i 33 anni sta dando adeguate risposte sul campo, ma a Casteldebole le porte rimarranno chiuse. Si fa muro attorno all'austriaco. 'Non si muove da qui, garantiscono i dirigenti. E scoraggiano qualsiasi acquirente possibile a farsi avanti: tempo sprecato, inutile bussare qui non aprirà nessuno'.