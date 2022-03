Repubblica – Gattuso se verrà sostituito Mihajlovic

Gattuso potrebbe sostituire Sinisa Mihajlovic

Anche l'edizione odierna di Repubblica affronta il tema futuro tecnico del Bologna. Se il Corriere di Bologna pone Sartori come possibile nuovo dirigente, Rep parla di Rino Gattuso come possibile sostituto di Sinisa Mihajlovic .

Sarebbe il nome dell'ex tecnico del Napoli il preferito da Joey Saputo nel caso in cui dovesse arrivare la separazione dall'allenatore serbo. Gattuso ha mercato, potrebbe interessare alla Roma al posto di Mourinho, e Bologna per lui si tratterebbe, sottolinea Repubblica, di un passo indietro rispetto all'ultima esperienza a Napoli. Tuttavia, un progetto tecnico credibile e un ds con cui si trova in sintonia potrebbero convincerlo.