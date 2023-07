Repubblica – Feyenoord su Van Hooijdonk: valutazione 8 milioni di euro

L'attaccante, escluso dal ritiro di Valles da Thiago Motta, è cercato dal Feyenoord nel caso in cui venisse ceduto il brasiliano Pereira ai Glasgow Rangers. Potrebbe ripartire dall'Olanda il figlio d'arte e il Bologna incassare qualcosina, anche se la strategia della squadra di Rotterdam sarebbe quella di provare ad abbassare il prezzo con Ezequiel Bullaude, 22enne prelevato dal Godoy Cruz ma con pochissimo minutaggio in Eredivisie. Sydney è valutato 8-9 milioni di euro e il Feyenoord ci prova con l'argentino in uscita, su di lui il Vasco da Gama, ma il giocatore vorrebbe restare in Europa e ci pensa anche il Braga.