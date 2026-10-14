Nel 2023 il Bologna era la terza squadra più giovane della Serie A. L'allenatore era Thiago Motta, che a dicembre contro il Torino aveva schierato un undici titolare di 24.4 anni di media.

Dopo tre anni, il Bologna è cresciuto di età e questo si rispecchia nei dati statistici, sottolinea Repubblica. Domenica a Lecce, infatti, l'età media della squadra era di 27.4 anni, più alta solo di Inter, Napoli e Juventus. Aumenta l'anagrafe, dunque, ma in parte è frutto della politica del club, che evidentemente nel corso degli anni è cambiata. Prima delle coppe europee il mantra era puntare sui giovani, dallo sbarco in Europa in avanti invece l'età ha iniziato a crescere e già nell'anno della vittoria in Coppa Italia il dato era salito di oltre un anno a quota 25.8.