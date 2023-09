Repubblica – Cedere Barrow per prendere un’altra punta

Corsa contro il tempo per la punta

'È corsa al fotofinish per un’ultima ciliegina sulla torta a un mercato partito in ritardo ma finito coi botti, il Bologna proverà fino al gong di stasera alle 20 a dare a Motta un altro attaccante' scrive Luca Bortolotti su Repubblica.

L'arrivo di un innesto dipenderà anche dall'uscita di Musa Barrow. Il gambiano è nel mirino dell'Al Taawoun che può offrire 6 milioni di euro e con un piccolo sforzo si eviterebbe la minusvalenza. Ma per il mercato arabo c'è tempo fino al 20 settembre mentre il Bologna ha bisogno di una punta entro stasera alle 20. Motta vorrebbe un centravanti in alternativa a Zirkzee e le piste sono queste: Bayo del Lille è la più percorribile, il Monaco dopo l'arrivo di Balogun ha riaperto alla cessione per Boadu e dal Siviglia c'è il nome di Mir, che sarebbe più complementare a Zirkzee. Il problema? I 10 milioni chiesti dal Siviglia.