Salgono le quotazioni di Gassama per la difesa. Offerta araba per Moro. Sirene per Rowe, gli esuberi pesano
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Gassama in chiusura
L'ha confermato Di Marzio in mattinata, a circa 5 milioni di euro il Bologna può chiudere per Gassama.
Gioca in Russia, al Baltika Kaliningrad. A breve può atterrare in Serie A. Nathan Gassama interessa eccome a Casteldebole. Nel weekend è stato visionato da vicino in occasione della partita contro lo Spartak Mosca. Il Bologna può aggiudicarselo con poco meno di 5 milioni di euro.
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