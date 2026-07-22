E' teoria comune, nonostante la presa di posizione del Bologna, che Jhon Lucumi verrà ceduto in questa sessione di mercato. La scadenza di contratto al 2027 impone l'esigenza di una plusvalenza ora per evitare il parametro zero tra un anno. Questo nonostante l'amministratore delegato Claudio Fenucci si sia detto pronto a tenere il giocatore nel caso non arrivasse 'una offerta congrua'.

Sul giocatore ci sarebbe la Juventus, ma la richiesta di 25 milioni da parte del Bologna ha frenato la trattativa dato che la Vecchia Signora è ferma molto sotto l'asticella posta. Il difensore viene visto come un possibile grande rinforzo in ambiente Juve e oggi, sulle colonne di Tuttosport, si è esposto in suo favore l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli: "Lucumi è fortissimo, farei carte false per prenderlo. È un centrale prontissimo, molto forte anche a livello strutturale", le parole di Ravanelli.