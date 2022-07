Ravaglia si presenta a Reggio Calabria: “Bell’ambiente, cerco continuità”

Federico Ravaglia farà un'altra stagione di Serie B. Il portiere del Bologna ha firmato con la Reggina dopo l'annata in prestito a Frosinone. Il giovane di proprietà rossoblù cerca continuità per poi tornare e giocarsi le sue carte. Ecco le sue prime parole da giocatore della Reggina:

"Credo sia stato un segno del destino essere qui - ha detto Ravaglia - Ricordo la parata su Cortinovis sotto la Sud e sono molto contento di essere qui. E' stata una trattativa veloce, ero partito in ritiro con il Bologna poi il mio procuratore mi ha parlato della Reggina ed è bastata una chiacchierata con il direttore. Ho trovato a Reggio un bell'ambiente, darò il massimo e la cosa più importante, come imparato a Bologna, è avere continuità per trovare fiducia e confidenza".