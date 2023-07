Qui Valles – Tanto possesso palla e prime prove di formazione

Prime prove di formazione per Thiago Motta che dopo un iniziale riscaldamento con il pallone ha effettuato le prime prove di formazione a ranghi misti con una partitella a campo ridotto. Il mister conferma la sua esigenza di lavorare tanto, e con precisione, sul possesso palla, sia sulla fase di costruzione da dietro, con costanti indicazioni ai difensori e anche al portiere, sia sulla fase di recupero palla e transizione veloce. Massima accuratezza sulla lettura delle fasi di gioco in relazione alla pressione da portare in avanti oppure alla prudenza da adottare in base a come si muove la squadra avversaria. Per quanto riguarda le prime prove di formazione, da una parte è stata schierata un formazione pseudo titolare con De Silvestri, Bonifazi, Lucumi, con compiti anche di sganciamento a centrocampo, e Lykogiannis in difesa, in mezzo Schouten come perno supportato ai lati da Moro e Aebischer, mentre davanti Barrow a sinistra, Arna in mezzo e Pyythia a destra al posto di Orsolini. Nella formazione riserve erano invece presente il neo arrivato Beukema centrale, poi Posch terzino destro e in mediana Dominguez e Ferguson.