Udinese ultima in classifica con cinque punti, bottino accumulato quasi totalmente ad agosto con un pareggio e una vittoria, da lì in avanti solo sconfitte a parte la trasferta di Parma (0-0). In queste settimane, infatti, è arrivato il cambio di allenatore, via Kosta Runjaic e dentro Paolo Zanetti, anche se la prima partita ha portato una sconfitta in quel di Venezia. A pochi giorni da Bologna-Udinese ha parlato il diesse dei friulani Gokhan Inler a Udinese Tonight:

“Quando un allenatore viene mandato via c’è sempre dispiacere e ci sentiamo tutti responsabili. L’impatto con Zanetti è stato buono, ha portato la cattiveria che aveva quando giocava. Siamo al lavoro per far esprimere ai giocatori le loro qualità, anche se non è stato facile perché in queste settimane abbiamo avuto tanti nazionali via. La squadra ha fatto il massimo e siamo concentrati al meglio sul Bologna. Sarà una sfida difficile, loro stanno molto bene”.