Qui Roma – Mourinho vuole Scamacca, Arna passa in seconda fila?

Se fino a qualche settimana fa veniva data per certa la cessione dell'attaccante austriaco, che non è nell'ossatura portante di Thiago Motta, ora la situazione starebbe pian piano cambiando. Non che sia certa una permanenza, ovviamente, ma il mercato che si era mosso con grande concretezza prima ora sta virando su altri profili. Già detto del Milan che avrebbe voluto Arnautovic con la precedente gestione tecnica di Maldini e Massara, mentre ora, con il nuovo pool di mercato, l'obiettivo è andare verso altri calciatori (piace Thuram, figlio d'arte), anche la Roma potrebbe avere altre mire sul mercato delle punte. In casa giallorossa c'è da sostituire Tammy Abraham dopo il grave infortunio contro lo Spezia e Arnautovic poteva essere un profilo gradito a Mourinho, assieme a Nzola, ma nelle ultime ore sarebbe emersa una pista concreta verso la Premier per il ritorno di Gianluca Scamacca. L'ex attaccante del Sassuolo piace molto allo Special One e la dirigenza sta cercando di capire i margini di manovra, in particolare per un prestito. Per quanto riguarda Arnautovic occorre precisare che le cifre imposte dal Bologna - circa 10 milioni di cartellino - non sono economiche per il mercato, soprattutto se si aggiunge anche l'ingaggio da 3 milioni netti. Di fatto, a queste cifre, per prelevare Marko servirebbe un investimento da quasi 20 milioni. Non pochi per un 34enne.