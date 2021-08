Qui Milan – Pobega verso la permanenza? Piaceva al Bologna

Il club rossoblù aveva chiesto informazioni per l'ex mediano della Spezia per sostituire Andrea Poli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Il mediano ex Spezia era stato messo alla porta, con il club rossonero pronto a sferrare l'attacco a Bakayoko, ma il 22enne sembra destinato a restare per completare il reparto con Bennacer, Kessie e Tonali. Pobega era nella lista di tante squadre, Bologna compreso, alla ricerca di un centrocampista al posto del partente Poli e che aveva chiesto informazioni per l'italiano.