Qui Milan, alla fine il difensore potrebbe non arrivare

Il Milan ha passato col brivido il turno di Europa League e si è guadagnato l’accesso ai gironi, con un’entrata consistente di introiti, ma sembra che per il momento l’idea di regalare un difensore a Pioli sia stata rimandata a gennaio.

Con Takehiro Tomiyasu costoso e tolto dal mercato, il club rossonero avrebbe deciso di non impiegare subito le risorse sul mercato e di posticipare alla sessione di gennaio l’investimento per un difensore. Gazzetta dello Sport sottolinea che la trattativa per Tomiyasu è saltata perché la distanza tra valutazione e offerta era troppo ampia, mentre per Nastasic lo Schalke chiede una cessione definitiva che il Milan non avrebbe intenzione di fare.