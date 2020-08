I tifosi del Bologna possono stare tranquilli.

Il nuovo tecnico della Juve non porterà ad un effetto domino in Serie A. Niente Simone Inzaghi, col rischio Mihajlovic alla Lazio, e niente Pochettino. Il nuovo tecnico della Juve è a sorpresa Andrea Pirlo, che da poco era stato scelto per l’under 23. È dunque l’ex campione del mondo a sostituire Sarri.