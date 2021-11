Qui Genoa – Sabatini o Petrachi come Ds

Walter Sabatini nel mirino del Genoa

Il primo sarebbe Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino, con cui è andato in Europa, e Roma, mentre il secondo sarebbe l'ex coordinatore di Bologna e Montreal Walter Sabatini, silurato dal club rossoblù dopo la sconfitta di Empoli. Secondo il portale, per Sabatini ci sarebbero altre due proposte sul tavolo e nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più.