Qui Fiorentina, Montella esonerato, col Bfc potrebbe esserci Iachini

Il rovescio per uno a quattro in casa contro la Roma è costato la panchina della Fiorentina a Vincenzo Montella.

Nessuna vittoria nelle ultime sette partite per l’aeroplanino che dunque lascia il club viola dopo una esperienza non esattamente positiva (l’anno scorso la salvezza arrivò solo all’ultima giornata). Ora è caccia al sostituto, in queste ore circola il nome di Prandelli, sarebbe un ritorno, ma in pole position sembrerebbe esserci Beppe Iachini, che dunque potrebbe guidare la Fiorentina alla ripresa del campionato contro il Bologna. Arriverà comunque un traghettatore al di là dell’Appennino, per l’estate si punta ad un allenatore con cui costruire un nuovo progetto, in questo caso si parla di Spalletti ed Emery.