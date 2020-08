Qui Fiorentina, le big su Chiesa: ecco il prezzo di Commisso

Se davvero la Fiorentina dovesse cedere Federico Chiesa avrebbe in Riccardo Orsolini il primo obiettivo di mercato.

Il figlio d’arte non è sicuro di restare a Firenze, gioca a suo favore la conferma di Iachini che lo ha aiutato a tornare su alti livelli, ma il mercato attorno a lui si muove, anche perché Commisso non lo ha blindato come l’estate scorsa. Per la Fiorentina la situazione non è semplice, da una parte c’è la trattativa per il rinnovo, scadenza 2022, dall’altro le possibili offerte dal mercato. Da tempo lo segue la Juve, l’Inter è più timida, mentre nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe interessato all’attaccante viola. Ma c’è un prezzo sotto il quale non si andrà: per meno di 60 milioni la Fiorentina non vorrebbe cederlo. La situazione dall’altra parte dell’Appennino andrà dunque monitorata perché in caso di cessione poi i dirigenti viola potrebbero bussare per Orsolini.