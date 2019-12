Qui Fiorentina – Iachini attende rinforzi

E’ ufficiale l’approdo di Beppe Iachini alla Fiorentina. La squadra viola sarà la prima squadra che il Bologna affronterà nel nuovo anno, appuntamento il 6 gennaio alle 12.30.

Il neo allenatore attende rinforzi dal mercato di gennaio, in particolare una punta e un centrocampista. In attacco Pradè ha allacciato i contatti per portare uno tra Zaza, Petagna e Cutrone, anche se Iachini culla il sogno Politano, che ha già allenato al Sassuolo. Il problema della Fiorentina è la richiesta da quasi trenta milioni di euro dell’Inter. A centrocampo invece il primo nome della lista sarebbe Praet.