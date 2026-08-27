Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Questo pomeriggio i rossoblù di Tedesco hanno ripreso gli allenamenti in vista della seconda giornata del campionato di Serie A: attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Nicolò Casale ha lavorato in parte con il gruppo, mentre Oussama El Azzouzi ha svolto un programma differenziato. Tutto regolare anche per Jonathan Rowe, al centro di un intrigo di mercato con l'Atalanta ancora sulle sue tracce e pronta a un terzo rilancio dopo aver ceduto Ahanor.
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