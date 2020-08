Primavera Bologna, no De Rossi, dentro Gilardino?

Il Bologna a caccia di un tecnico per la Primavera dopo la partenza di Troise, problemi per De Rossi, sbuca Gilardino.

Secondo quanto raccontato da Stadio, ci sarebbero problemi insormontabili per avere Daniele De Rossi sulla panchina della Primavera del Bologna, in primo luogo perché da Coverciano trapela il fatto che non arriverà una deroga all’ex capitano della Roma che non ha ancora concluso il supercorso. Ecco allora che il Bologna si è guardato intorno e ha incontrato nei giorni scorsi Alberto Gilardino, reduce da una stagione in C con la Pro Vercelli. L’ex attaccante di Milan, Fiorentina e Bologna avrebbe dato la sua disponibilità e ora è il grande favorito per la panchina della Primavera.