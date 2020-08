Primavera, anche Pecchia tra i candidati

Mentre per il Corriere dello Sport Stadio il candidato principale per la panchina della Primavera rossoblù sarebbe Alberto Gilardino, il Resto del Carlino propone il nome di Fabio Pecchia.

L’ex allenatore del Verona sarebbe nella rosa di candidati per il nuovo tecnico dopo l’uscita di Troise, ma restano anche le soluzioni interne come Vigiani e Magnani. Contatti anche con Zauli che però resterà alla Juve Under 23. Per quanto riguarda De Rossi, Carlino sostiene che ci sarà un incontro nelle prossime ore con Walter Sabatini.