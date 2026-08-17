Milita in Premier League russa e ha 25 anni. Gassama è un difensore centrale di piede mancino alto oltre 190cm. Ha appena iniziato la sua nuova stagione al Baltika, con cui ha già disputato 4 partite e servito due assist. È particolarmente bravo nei duelli aerei, da qua nascono le sponde con le quali mette in porta i propri compagni. Il difensore franco-maliano è un centrale arcigno che Trasfermarkt valuta circa 1,5 milioni di euro. Rientra perfettamente nel canone della "sartorata", ma chissà se sarebbe sufficiente per sostituire Lucumi.