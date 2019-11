Pioli su Ibra: “E’ un campione”

Da qualche settimana Stefano Pioli deve convivere con la voce di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano. Il tecnico rossonero, che sarebbe il deputato ad allenarlo al Milan, ha parlato dell’attaccante svedese oggi in conferenza stampa, non sbottandosi sulle strategie di mercato per gennaio:

“Tutti sanno il mio pensiero su Ibrahimovic, è un campione – ha ammesso Pioli – La sua professionalità e la sua tecnica lo dimostrano ancora una volta. Con la società ci confrontiamo ma io devo pensare solo a migliorare l’attuale classifica. Parleremo di mercato più avanti”.