Per Shomurodov ballano 2 milioni di euro

Intesa atra i due club invece per quello che riguarda la formula, si punta a chiudere l'affare entro martedì

Eldor Shomurodov continua ad essere una delle piste più calde per l'attacco del Bologna e all'inizio della prossima settimana la trattativa potrebbe sbloccarsi una volta per tutte.

Al momento ballano circa 2 milioni di euro tra la richiesta della Roma e la proposta del Bologna: ad oggi i giallorossi vorrebbero 11 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante uzbeko, mentre i rossoblù non si sono spinti oltre i 9 milioni. Intesa invece tra i due club per quello che riguarda la formula: parliamo di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, presumibilmente gol. Lo comunica Il Resto del Carlino.