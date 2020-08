Per l’attacco si continua a puntare su Supryaga

Dopo l’acquisto di Kravets, sembra pronto un nuovo colpo in attacco per la Dinamo Kiev. Una situazione che potrebbe aprire scenari molto interessanti per il Bologna, visto che questi innesti libererebbero di fatto Vladyslav Supryaga.

Se infatti inizialmente il tecnico della Dinamo Kiev si era fermamente opposto ad una cessione del talento ventenne, oggi la trattativa potrebbe aprirsi a favore dei rossoblu. Secondo quanto scrive il Corriere di Bologna infatti Mircea Lucescu, tecnico del club di Kiev, avrebbe aperto ad una cessione, dichiarando: “Faremo valutazioni definitive anche in base al rientro degli infortunati”. Il Bologna può quindi sperare.