Per il Corriere dello Sport il mercato del Bologna è da 6

Sebbene il mercato chiuda il 2 Settembre, il campionato inizia questo fine settimana ed è in qualche modo tempo di bilanci. Lo ha fatto il Corriere dello Sport che nell’edizione odierna ha stilato le pagelle del calciomercato di ogni squadra di Serie A. Conduce la Juventus con 9, mentre fanalino di coda è il Verona con 5,5, primo avversario del Bologna in campionato. L’analisi del quotidiano evidenzia sia alti che bassi: i punti di forza sono la conferma del trio Orsolini – Soriano – Sansone, mentre in attacco si sottolinea l’importanza della conferma di Palacio, ma con dei dubbi sull’età del giocatore. Ad abbassare il giudizio sulle manovre dei rossoblù sono la cessione di Pulgar e la mancata conferma di Lyanco, l’incognita è se i nuovi acquisti riusciranno a sopperire alla loro assenza.