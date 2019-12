Pedullà: “Su Barrow avanza il Bologna”

Sembrerebbe essere Musa Barrow il primo obiettivo di mercato per l’attacco del Bologna.

La concorrenza per il club rossoblù si fa meno plausibile. Ieri ci sarebbe stato un incontro tra Atalanta e Verona, anche gli scaligeri vogliono la punta, ma non si sarebbe giunti a un accordo. L’Hellas avrebbe voluto inserire nell’operazione Kumbulla, valutato più di 15 milioni (ovvero la valutazione di Barrow). Trattativa di fatto bloccata. Anche la Samp è in lizza, tuttavia ancora defilata, mentre il Parma sarebbe una opzione solo in caso di partenza di Kulusevski. Resta dunque il Bologna che attualmente sembra avere le maggiori quotazioni in rialzo come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.