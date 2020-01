Pedullà – Lunedì le visite per Barrow

Ormai è tutto fatto per Musa Barrow al Bologna. Definiti gli accordi tra Atalanta e rossoblu, ora mancano solo le firme per arrivare all’ufficialità. Ufficialità che potrebbe arrivare all’inizio della settimana prossima, quando il centravanti africano sosterrà le visite mediche.

Secondo quanto scrive infatti Alfredo Pedullà, le visite mediche di Barrow si terranno lunedì. Fissato quindi per il 13 gennaio il primo giorno con il nuovo club per Musa Barrow, pronto per la sua nuova avventura in rossoblu.