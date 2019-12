Pedullà – Il Torino punta Barrow, proposto scambio con Bonifazi

Si muove anche il Torino su Musa Barrow. Il centravanti gambiano dell’Atalanta è uno dei profili più chiacchierati della sessione di mercato alle porte. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo blog, i granata si sarebbero inseriti prepotentemente nei discorsi per l’attaccante atalantino. La squadra di Cairo offre Bonifazi come contropartita tecnica per arrivare alla punta nerazzurra.

Una proposta molto intrigante, vista la cessione sempre più probabile di Kjaer, operazione che libererebbe un posto nella retroguardia bergamasca. Attualmente però il Bologna rimane il favorito sul giocatore. Barrow gradisce molto la destinazione, consapevole di potersi ritagliare il suo spazio in maglia rossoblu, mentre rischierebbe di subire la concorrenza folta all’ombra della Mole.

Atalanta e Bologna si rivedranno tra il 2-3 gennaio per trovare un accordo definitivo sulla trattativa. Si tratta sulla base di 15 milioni di euro per un prestito con diritto o obbligo di riscatto.