Pedullà – Il Besiktas in pressing per Skov Olsen, il Bologna fa muro

Serviranno argomenti importanti per convincere il Bologna a cedere Andreas Skov Olsen. Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative, i rossoblu credono fortemente nel talento e nel potenziale dell’esterno danese. Motivo che spinge i rossoblu a rifiutare gli assalti del Besiktas per il rossoblu.

Secondo quanto scrive il Turkiye Spor (quotidiano turco ndr), le aquile nere avrebbero messo nel mirino l’esterno rossoblu, con l’intento di portarlo in Turchia a titolo definitivo. L’offerta non avrebbe però per nulla convinto il Bologna che avrebbe rispedito al mittente le avances dei turchi. Sarà dunque necessaria un’offerta irrinunciabile per strappare il giocatore alla formazione rossoblu.