Pedullà – Bologna-Barrow (con Ibanez) contatti positivi, si può chiudere

Sembra pronta ad avviarsi verso un lieto fine la trattativa per Barrow al Bologna. I rossoblu avrebbero continuato i colloqui con l’Atalanta e l’accordo sembra essere sempre più vicino. Nell’operazione sarà quasi sicuramente coinvolto anche Ibanez.

La destinazione è la preferita del gambiano, che allontana l’ipotesi Torino. A Bologna è convinto di poter giocare con continuità e di poter crescere molto sotto la guida di Mihajlovic.

Secondo quanto scrive Pedullà, è anche giunta in fase di perfezionamento la trattativa per Vignato al Bologna. Il giocatore arriverebbe dal Chievo, per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro.