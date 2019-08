Paz in uscita, ma il mercato non si muove

E’ sempre più un oggetto misterioso in casa Bologna Neuhen Paz. Il difensore argentino è in lista cessioni, ma al momento non sarebbe arrivata nessuna offerta per lui.

Solo qualche minimo interessamento, ma solamente dal suo Paese di provenienza, ovvero l’Argentina. Un mercato totalmente bloccato per un difensore che era stato presentato come uno dei più forti in circolazione. Non un bel momento per Paz, che a dirla tutta non ha mai avuto nemmeno la possibilità di mettersi in mostra davvero. Vedremo se questi ultimi giorni di mercato gli riserveranno qualche novità.