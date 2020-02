Paz: “A Bologna ho sempre lavorato duro. Qui a Lecce per giocare”

E’ stato presentato a Lecce Mario Nehuen Paz, nuovo acquisto salentino in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Il difensore argentino ha parlato delle sue prospettive a Lecce e del suo passato a Bologna, partendo dalla voglia di giocare in Serie A:

“Voglio giocare e dare una mano al Lecce nella corsa salvezza – ha affermato – Ho bisogno di scendere in campo, di sentire fiducia e qui l’ho trovata parlando con dirigenza e allenatore. Il Bologna? Ho lavorato sempre duro, non so cosa non sia andato e appena è arrivata la chiamata del Ds Peluso ho accettato. Fenucci? Mi ha parlato molto bene della città di Lecce”.