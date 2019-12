Paratici: “Mihajlovic è stato vicino alla Juventus”

Sinisa Mihajlovic avrebbe potuto sedere sulla panchina della Juventus. Lo ha ammesso Fabio Paratici a margine dei premi Aic. Il dirigente bianconero ha cercato in passato l’attuale tecnico rossoblù, pur non specificando il dato temporale della trattativa. Le sue parole riportate da Fox Sports:

“Mihajlovic sta meglio e per noi è un grandissimo sollievo – ha affermato – Gli mando un grande abbraccio, lui è sempre stato un guerriero, una persona con grandi valori e anche in questa occasione lo ha dimostrato. Vicino alla Juventus? In passato si, ma non posso dire quando”.