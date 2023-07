Papà Van Hooijdonk critica Motta: “Non portarlo in ritiro scelta incomprensibile”

Sydney Van Hooijdonk bocciato da Thiago Motta senza nemmeno provarlo e lasciato a casa per il ritiro di Valles. La punta classe 2000 è sul mercato ed è fuori dai piani del Bologna. Thiago ha deciso così, senza ritiro, senza prove, senza volerlo vedere di persona sul campo. Ora toccherà alla dirigenza venderlo per cercare di monetizzare il più possibile ma la scelta del mister rossoblù non è piaciuta a papà Pierre: