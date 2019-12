Palmeri: “Ecco cosa manca tra Ibra e il Milan”

Le dichiarazioni di Ibrahimovic a GQ riportano in auge il tema sul futuro dell’attaccante svedese. Ibra ritornerà al Milan? Chissà, nel frattempo il collega Tancredi Palmeri ha riportato quelle che sono le informazioni in suo possesso sulla trattativa con il club rossonero nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.

“Il passo Ibrahimovic l’ha fatto: la sua richiesta di 10 milioni netti per un anno e mezzo è stata in parte ridotta – ha scritto Palmeri – Il Milan ha offerto 6 milioni netti per la metà stagione rimanente più la prossima, e 4 di bonus anche se si tratta di bonus complicati. Ibra ha deciso di controrichiedere circa 8.5 milioni netti + 1.5 di bonus, non facili ma un po’ più semplicemente raggiungibili. La volontà è apertamente quella di concludere da entrambe le parti, c’è ancora un sostanzioso 40% di differenza sul netto da parte di entrambe le parti, ma c’è l’intenzione di chiudere entro due settimane”.

QUI IL PEZZO COMPLETO