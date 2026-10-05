Le parole di Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno
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Darmian ottimo innesto
Consueto appuntamento del lunedì con Gianluca Pagliuca ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Questo il suo pensiero su Bologna e Nazionale: “Darmian è il nome giusto, ha esperienza e ha vinto tanto. Per me sei mesi è il giocatore ideale per sostituire Holm e in più può fare anche il centrale. Presa ottima. Certo ha 37 anni e non può fare tutte le partite per novanta minuti, ma può dare tanta qualità”
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